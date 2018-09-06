باكو تستضيف المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج).

ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو في فترة ما بين 24-25 سبتمبر المنتدى العالمي للتجارة الإلكترونية، ذلك بمبادرة وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية وبدعم الاتحاد الأوروبي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

من المتوقع حضور اكثر من 300 ممثل من أذربيجان والبلدان الأجنبية هذه الفعالية الدولية.

سيجمع المنتدى تحت سقفه لأول مرة في أذربيجان أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات التجارة الالكترونية والتسديد الالكتروني واللوجستية، وستارتاب وهيئات مرتبطة بهذا المجال.

ستنظم 7 جلسات محددة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية على هامش المنتدى.

سيستمع الحضور خلال الجلسات الى كلمات ممثلي الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة البناء ومركز التجارة الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والاتحاد العالمي للبريد وغيرها من المنظمات الدولية.

كما سيقام خلال المنتدى معرض منسوبي ستارتاب المحليين المتخصصين في التجارة الالكترونية.

للمشاركة في المنتدى يرجى التسجيل في الموقع الرسمي www.bef2018.az .