كرواتيا تنوي الانضمام إلى مشروع خط أنابيب الغاز الأذربيجاني

باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج).

قالت الرئيسة الكرواتية كوليندا قرابار كيتاروفيتس في كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم في زغرب ان بلادها تريد الانضمام إلى مشروع خط أنابيب الغاز الأذربيجاني العابر لأراضي عدد من البلدان.

وأضافت الرئيسة الكرواتية قائلة: "ستصبح كرواتيا عقدة أكثر تطورا في هذه المنطقة. لذا نريد الانضمام إلى مشروع خط أنابيب الغاز الذي تنفذه أذربيجان وتعبر أراضي عدد من البلدان. كما تعلمون انه ينشأ في ساحل البحر الأدرياتيكي خط أنابيب في إطار هذا المشروع. كذلك اننا حريصون على إنشاء منشأة للغاز المسال في جزيرة كرك الكرواتية. وهذا سيوسع دخول أذربيجان في أسواق الطاقة".