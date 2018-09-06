الرئيس الأذربيجاني: سنتخذ خطوات إضافية لزيادة إنتاج الغاز وننوي توسيع جغرافية تصديره

زغرب، 6 سبتمبر (أذرتاج).

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيسة الكرواتية كوليندا قرابار كيتانوفيتس عقد اليوم في زغرب ان أذربيجان تبدي أهمية كبيرة للتعاون. وأطلقت أذربيجان مبادرة مشروع ممر الغاز الجنوبي وتعمل بجد عليه اليوم. وأضاف الرئيس الاذربيجاني ان هذا المشروع يضم 7 بلدان ويخطط مد خط أنابيب الغاز من باكو إلى أوروبا بطول 3500 كيلومتر لنقل غاز من حقل شاه دنيز الأذربيجاني العملاق. هذا المشروع عبارة عن 4 أجزاء وينفذ بنجاح. أقيم في مايو هذا العام حفل افتتاح رسمي لممر الغاز الجنوبي. وافتتحنا في يونيو مشروع تاناب. فسيوصل الغاز الأذربيجاني لأول مرة الى أوروبا خلال عامين مقبلين. وهذا سيكون إسهاما آخر جديدا في امن الطاقة الأوروبي.

كما استطرد الرئيس قائلا: "ان التعاون مع كرواتيا في هذا المجال مهم للغاية. تستضيف باكو خلال 4 أعوام متتالية اجتماعات المجلس الاستشاري لممر الغاز الجنوبي. تشارك كرواتيا في هذه الاجتماعات على مستوى رفيع. وتم التوقيع على مذكرة بهذا الشأن بيننا. وتجرى محادثات مهمة في إنشاء خط أنابيب الغاز اليوني الأدرياتيكي. احتياطيات الغاز في أذربيجان كبيرة جدا. حجم احتياطيات الغاز المؤكدة 2.6 ترليون متر مكعب. هذا يدل على أننا سنتخذ تدابير إضافية لزيادة إنتاج الغاز وننوي توسيع جغرافية تصديره."