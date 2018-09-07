مأدبة استقبال رسمية على شرف الضيف الرفيع المستوى
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٤٥]
زغرب، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
أفاد مراسلنا الخاص انه نظمت في 6 سبتمبر مأدبة استقبال رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وذلك باسم رئيسة جمهورية كرواتيا كوليندا جرابار كيتاروفيتش.
اختتم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في 6 سبتمبر زيارته الرسمية إلى جمهورية كرواتيا.
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