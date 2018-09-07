باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.90 دولارا بعد انخفاضه 1.27 دولارا.

AZERTAG.AZ : انخفاض سعر النفط الأذربيجاني

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