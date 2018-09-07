انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٤٩]
باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.
أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.90 دولارا بعد انخفاضه 1.27 دولارا.
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