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    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني

    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٤٩]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.90 دولارا بعد انخفاضه 1.27 دولارا.

    AZERTAG.AZ :انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
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