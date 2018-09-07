طهران تستضيف قمة روسية إيرانية تركية حول سوريا

طهران، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

أفادت وكالة أذرتاج أن قمة رؤساء إيران وتركيا وروسيا التي ستعقد في طهران يوم 7 سبتمبر على جدول أعمال الصحافة العالمية.

اتخذت تدابير أمنية خطيرة في فندق "Espinas Palase" وحوله.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن الرؤساء يعقدون لقاءات ثنائية ويتبادلون الآراء حول تطوير العلاقات المشتركة.

ستتناول القضايا الإقليمية وأزمة سوريا خلال القمة التي سيشارك فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية سيد علي خامنئي.

وقال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني إن العلاقات بين إيران وروسيا استراتيجية وستستمر هذه العلاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. كما أشار لاريجاني إلى أن التعاون بين إيران وروسيا "أثر على مدار السنوات الأخيرة بصورة ملموسة على سير التطورات في المنطقة".

وأشار يوري أوشاكوف مساعد السياسة الخارجية للرئيس الروسي إلى أنه خلال الاجتماع ستتم المناقشات حول الانسحاب الأمريكي الأحادي الجانب من الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني أيضا.

كما سيتبادل الرؤساء الآراء حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تؤثر على الاقتصاديتين الإيرانية والروسية.