وصول الرئيسين التركي والروسي إلى طهران

طهران، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وصل الرئيسان الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان اليوم إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية.

أفادت وكالة أذرتاج أنه كان في استقبال رئيسي كلا الدولتين من قبل كبار المسؤولين الإيرانيين. توجه الرئيسان إلى فندق "Espinas Palas" للاجتماع مع الرئيس الإيراني.

وتكمن أهمية قمة اليوم في ان رؤساء الدول الثلاث سيبحثون العديد من القضايا الهامة بما فيها التعاون والتنسيق الفاعل علی الصعيدين السياسي والاقتصادي لمواجهة العقوبات الامريكية إلی جانب سبل التوصل الي نقطة مشتركة لوضع نهاية للحرب في سوريا.

وفقا لوسائل الإعلام المحلية، سيلتقي رئيسا تركيا وروسيا مع المرشد الأعلى لجمهورية إيران الإسلامية سيد علي خامنئي.