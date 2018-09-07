تخطط زيارة فلاديمير بوتين أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة عمل إلى أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان في شهري سبتمبر وأكتوبر من هذا العام.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "إنترفاكس" الروسية أن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور أذربيجان في شهر سبتمبر الحالي. كما سيحضر رئيس الدولة اجتماع قادة رابطة الدول المستقلة الذي سيعقد في عاصمة طاجيكستان دوشانبي خلال 27 و28 سبتمبر. ومن المقرر أن يزور بوتين أوزبكستان في أكتوبر.

وفقا ليوري أوشاكوف، في نهاية العام ستعقد القمة الثلاثية في موسكو بمشاركة رؤساء روسيا وأذربيجان وإيران.