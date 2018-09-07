نائب رئيس الوزراء: استثمرت 236 مليار دولار في أذربيجان فترة 2003-2017

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

قال يعقوب أيّوبوف إن حجم الاستثمارات في أذربيجان من جميع المصادر فترة 2003-2017م يبلغ 236 مليار دولار.

نقل مراسل أذرتاج عن أيوبوف نائب رئيس الوزراء قوله في كلمة ألقاها في "ملتقى أذربيجان للتنافسية 2018" المنطقة في باكو في السابع من سبتمبر اليوم إن اقتصاد أذربيجان سجل خلال فترة الـ15 سنة الأخيرة وترات النمو العالية حيث ازداد الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة قدر 6ر3 مرات مع ارتفاع الوزن الصافي للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8ر83 في المائة. كما كانت وتيرة النمو السنوي المتوسطة خلال فترة الـ15 سنة الأخيرة في القطاع غير النفطي بنسبة 1ر8 في المائة.

وأضاف أيوبوف أن " فترة 2003-2017 شهدت نموا اتقتصاديا قدر 6ر2 مرتين في الصناعة غير النفطية و8ر1 مرة في الزراعة و9ر4 مرات في الانشاء والبناء و5ر4 مرات في التجارة و2ر20 مرة في السياحة و1ر3 مرات في قطاع النقل و5ر14 مرة في قطاع الاتصالات."