أيوبوف: عدد كيانات ريادة العمل في البلد ازداد 2ر4 مرات

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

قال يعقوب أيّوبوف إن عدد كيانات ريادة العمل الناشطة في أذربيجان ازداد 2ر4 مرات وعدد الأشخاص الاعتبارية 9ر1 مرة وعدد المشروعات الصغيرة مرتين وعدد الذين يشتغلون بفعاليات ريادة العمل الشخصية 5 مرات.

نقل مراسل أذرتاج عن أيوبوف النائب الأول لرئيس الوزراء قوله في كلمة ألقاها في "ملتقى أذربيجان للتنافسية 2018" المنطقة في باكو في السابع من سبتمبر اليوم إن "قسط القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي كان 74 في المائة عام 2003م وقد تجاوز هذا الرقم عن 83 في المائة عام 2018م وتم تسجيل نمو اقتصادي بنسبة 7ر2 في المائة في القطاع غير النفطي عام 2017م. وحصة القطاع غير النفطي في العمالة كانت 68 في المائة سنة 2003م بينما بلغت عام 2018م 73 في المائة."