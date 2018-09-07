وزير الطاقة: جلب نحو 95 مليار دولار من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز الأذربيجاني

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

قال برويز شاهبازوف إن حجم الاستثمارات في قطاع النفط والغاز الأذربيجاني من اجل تطبيق التكنولوجيا العصرية والتجربة المتقدمة يبلغ نحو 95 مليار دولار.

نقل مراسل أذرتاج عن شاهبازوف وزير الطاقة قوله في كلمة ألقاها في "ملتقى أذربيجان للتنافسية 2018" المنطقة في باكو في السابع من سبتمبر اليوم إن "أذربيجان التي استخرجت العام الماضي الطن المليارين من النفط معروفة تاريخيا ببلد النفط والغاز وهي مؤلفة مشاريع الطاقة العالمية".