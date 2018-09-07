وزير المالية: المبالغ المجلوبة من عقود الدين غير مستخدمة بالكامل

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

قال سمير شريفوف إن المبالغ المجلوبة من عقود الدين غير مستخدمة بالكامل.

نقل مراسل أذرتاج عن شريفوف وزير المالية قوله في تصريح لصحفيين إنه من المقرر استخدام المبالغ من عقود الدين الموقع عليها وهذه المبالغ لمشاريع ملموسة: "اهتمام الدولة في استعادة الديون الخارجية أن تكون العملية داخل إطار الحدود ويمكن القول بان العالم خال عن دولة غير مدينة وعليها دين داخلي ام خارجي ام دين مختلط من كلاهما. وتم التصديق من جانب رئيس البلد على استراتيجية إدارة الدين طويلة الأجل في هذا الاتجاه وقد تمت الإشارة هنا إلى الأهداف الرئيسية وستنفذ الأعمال وفقا للاستراتيجية المذكورة."