الوزير: تجلب قروض بضمان الدولة لتمويل مشروع ممر الجنوب للغاز
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٠٣]
باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج
قال سمير شريفوف إن قروضا بضمان الدولة تجلب لتمويل ممر الجنوب للغاز.
نقل مراسل أذرتاج عن شريفوف وزير المالية قوله في تصريح لصحفيين إن "الدولة تتعهد عندئذ بالتزامات مشروطة محددة، الأمر الذي يسبب بزيادة الديون. ولكن النقطة الأهم هنا في إننا نسدد سنويا الديون المجلوبة ولا يكثر عددها."
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