    • / اقتصاد

    اقتصاد


    الوزير: تجلب قروض بضمان الدولة لتمويل مشروع ممر الجنوب للغاز

    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٠٣]

    باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

    قال سمير شريفوف إن قروضا بضمان الدولة تجلب لتمويل ممر الجنوب للغاز.

    نقل مراسل أذرتاج عن شريفوف وزير المالية قوله في تصريح لصحفيين إن "الدولة تتعهد عندئذ بالتزامات مشروطة محددة، الأمر الذي يسبب بزيادة الديون. ولكن النقطة الأهم هنا في إننا نسدد سنويا الديون المجلوبة ولا يكثر عددها."

    AZERTAG.AZ :الوزير: تجلب قروض بضمان الدولة لتمويل مشروع ممر الجنوب للغاز
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
    وزير الطاقة: جلب نحو 95 مليار دولار من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز الأذربيجاني
    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٤٩]
    انخفاض سعر النفط الأذربيجاني
    ٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٢٩]
    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
    ٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٩:١٧]
    كرواتيا تنوي الانضمام إلى مشروع خط أنابيب الغاز الأذربيجاني
    الوزير: تجلب قروض بضمان الدولة لتمويل مشروع ممر الجنوب للغاز