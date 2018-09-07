وزير المالية: يجب جلب استشاري بشأن خصخصة بنك أذربيجان الدولي

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

قال سمير شريفوف إنه يجب جلب استشاري بشأن خصخصة بنك أذربيجان الدولي بجانب إعداد استراتيجية تجارية للبنك بالمرحلة الأولى.

نقل مراسل أذرتاج عن شريفوف وزير المالية قوله في تصريح لصحفيين إن "هناك شركات تهتم بشراء البنك ولكن شركات يمكن لها أن تتخذ قرارات لها بعد أن يتم إعداد استراتيجية تخص دور البنك في السوق ومكانته وزنته الصافية فيها ونموذجه التجاري."