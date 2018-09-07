دخول المتاحف في موسكو مجانا

باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج).

أعلنت سلطة مدينة موسكو في روسيا الاتحادية ان المتاحف ومعارض التحف واللوحات في مدينة موسكو تفتح أبوابها مجانا أمام جميع زوارها من المواطنين والأجانب في 8-9 سبتمبر، حسبما أفاد مراسل وكالة أذرتاج من موسكو.

وتأتي هذه الخطوة احتفاء بذكرى مرور 871 عام على انشاء موسكو. ستعمل 80 متحفا مجانا في العاصمة الروسية. وستحتفل في 8 سبتمبر في موسكو بيوم المدينة.