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    جورجيا قد تحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة

    ٠٨.٠٩.٢٠١٨ [٠١:٠٦]

    تبيليسي، 8 سبتمبر (أذرتاج).

    يعد مشروع قانون لحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة في جمهورية جورجيا احدى جمهوريات جنوب القوقاز.

    افاد مراسل وكالة انباء أذربيجان الرسمية (أذرتاج) من تبيليسي ان مشروع القانون اعده امزار كويتسياني النائب في البرلمان الجورجي من حزب تحالف الوطنيين. سيقدم المشروع قريبا الى مكتب البرلمان المعني.

    ينص مشروع القانون على تغريم النساء بمبلغ 190 دولار (500 لاري) على ارتدائهن للنقاب والبرقع في الميادين والحدائق والمواصلات العامة وغيرها من الاماكن العامة.

    ويفرض مشروع القانون غرامة بمقدارها 572 دولار (1500 لاري) لدى تكرار المخالفة.

    ولن يطبق حظر ارتداء اللباس المخفي الوجه على موظفات السلك الدبلوماسية المعتمدة في جورجيا.

    كما يأتي في الوثيقة ان هذه التعديلات جاء بعد زيادة عدد السياح الوافدين الى البلد خلال السنوات الاخيرة. حيث ان اللباس المغطي الوجه يصعب التعرف على الشخص، ما يحدث خطر الارهاب.

    يجب الذكر ان بعض البلدان الاوروبية تطبق قانون الحظر.

    AZERTAG.AZ :جورجيا قد تحظر ارتداء النقاب والبرقع في الاماكن العامة
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