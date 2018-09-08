القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 75 مرة

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 75 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية وقرية بركابر والمرتفعات بمحافظة إجوان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى قوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا ومزم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في المرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى طاغي بكلي وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات قويقول وجورانبوي وتارتار وخوجاوند وجبرائيل الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.