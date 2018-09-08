زلزال بقوة 5.9 يهز الصين

باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بلغت قوته 5.9 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين صباح اليوم.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أنه وفقا لمعلومات مركز الزلازل الأوروبي – المتوسطي، مركز الزلزال تم تسجيله في منطقة "موجيانغ" ذاتية الحكم بمقاطعة "يونان". وقع مركز الزلزال على بعد 174 كم من شمال شرق مدينة تشينخون وعلى عمق 10 كم تحت سطح الأرض.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.