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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.88 دولارا

    ٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٤]

    باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انخفض سعر النفط الأذربيجاني جزئيا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 77.88 دولارا بعد انخفاضه 0.02 دولارا.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 77.88 دولارا
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