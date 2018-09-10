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    سعر برميل النفط في الأسواق العالمية

    ١٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:٤٢]

    باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 77.21 دولارا في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.38 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 68.07 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.32 دولارا.

    AZERTAG.AZ :سعر برميل النفط في الأسواق العالمية
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