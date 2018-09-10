زلزال بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر يضرب نيوزيلندا

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر منطقة جزر كرماديك في نيوزيلندا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي أن مركز الزلزال وقع على بعد 61 كيلو مترا شمال شرق مدينة أوكلاند وعلى عمق 111 كيلو مترا.

لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية. لا يتم الإعلان عن تهديد تسونامي.