ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي من روسيا وكازاخستان
AzerTAg.az
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٥:١٤]
باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
سترتفع واردات الصين (أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم) من الغاز الطبيعي من روسيا وكازاخستان.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "China News" للأنباء أنه لم يعلن عن ماهية خطة زيادة الواردات وعن تاريخ بدء تنفيذها.
استوردت الصين 444.947 طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا و810.130 طن من كازاخستان في عام 2017.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٦:١٤]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٢٢]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١١:٥٤]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [٠١:٠٦]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٣٩]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:٥٦]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١١:١٥]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٤٢]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٢٥]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٣٧]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١١:٤٢]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٤]
٠٦.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:١٤]
٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢١]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
٠٢.٠٨.٢٠١٨ [١٦:٢٢]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٥١]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٠٧]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
٠٤.٠٦.٢٠١٨ [١٥:١٥]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٥٣]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٤٦]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٥٤]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١١:٢٢]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:٤٢]
٠٦.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٠٦]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك