ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي من روسيا وكازاخستان

باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سترتفع واردات الصين (أكبر مستورد للغاز الطبيعي في العالم) من الغاز الطبيعي من روسيا وكازاخستان.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "China News" للأنباء أنه لم يعلن عن ماهية خطة زيادة الواردات وعن تاريخ بدء تنفيذها.

استوردت الصين 444.947 طن من الغاز الطبيعي المسال من روسيا و810.130 طن من كازاخستان في عام 2017.