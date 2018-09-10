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    الصين تطلق أول سفينة كاسحة جليد محلية الصنع

    ١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٦:١٤]

    باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    دخل أول سفينة لكاسحة الجليد من صنع الصين طور التشغيل في ميناء شانغهاي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة ريا نوفوستي للأنباء أن أول سفينة كاسحة جليد أقيمت بتشييدها محليا اسم "شيويه لونج 2" والذي يعني بالعربية "التنين الثلجى 2". قد بدأت أعمال بناء هذه السفينة في عام 2016.

    ويبلغ طول السفينة 122.5 متر وعرضها 22.3 متر. ويبلغ حجم وزن الإزاحة فيها 12.3 الف طن.

    وتعتبر سفينة (شيويلونغ) كاسحة الجليد الوحيدة قيد الخدمة في البلاد حاليا. وكانت الصين قد اشترتها من شركة أوكرانية في عام 1993.

    ومن المتوقع أن تدخل الخدمة في عام 2019.

    AZERTAG.AZ :الصين تطلق أول سفينة كاسحة جليد محلية الصنع
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