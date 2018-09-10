باكو تستضيف المؤتمر الدولي الثاني حول نقطة التجارة الإلكترونية

باكو، 10 سبتمبر (أذرتاج).

ستستضيف العاصمة الأذربيجانية باكو المؤتمر الدولي الثاني لنقطة التجارة الرقمية في 31 أكتوبر برعاية مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات والايسيسكو.

سيتناول المتحدثون في المؤتمر أساسا منصات التجارة الإلكترونية العالمية وآفاق العلاقات الاقتصادية العابرة للحدود والخدمات الإلكترونية وفرص عمل جديدة.

كما سيتم تقديم نقطة التجارة الإلكترونية في صيغة جديدة وسيتم الإشارة الى الإنجازات المكتسبة في التجارة والتسويق الإلكتروني والتحديد الجوال والإلكتروني والحكومة الرقمية والأمن الإلكتروني.

أنشئت نقطة التجارة الإلكترونية في أذربيجان بمبادرة الرئيس الأذربيجاني لتكون منصة وحيدة تقدم في العالم حلولا رقمية مختلفة لأصحاب المشاريع للمحليين وكذلك خدمات إلكترونية لغير المقيمين.

سيشارك في المؤتمر حوالي 100 ممثل من أكثر من 10 بلدان منها الولايات المتحدة الأمريكية وتيلاند وبريطانيا العظمى وإستونيا وتركيا والمملكة المغربية وغيرها. كذلك سينضم الى المناقشات ممثلون من شركات "علي بابا" و"أمازون" و e-bayوغيرها من منصات التجارة الدولية.