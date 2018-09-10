باكو، 10 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) بدأ اليوم معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان لكرة القدم تحت 17 عاما في باكو. أفادت وكالة أذرتاج أن 21 لاعبا سيشارك في المعسكر التدريبي الذي سيستمر حتى 17 سبتمبر. سيحضر هذا المعسكر التدريبي فوسال شاهبازوف ("قاباله") وفريد خاسييف ("قاراباغ") وموشفيق ناديروف ("قاباله") ونعمت موسايف ("صباح") وأميل محمدلي ("نفطجي") ونعمت شيخ أميروف ورفات أحمدوف ونيكا باجالياشفيلي وناظم حسن زاده ("قاباله") وفريد يوسفلي ("نفط جي") وفريد مختاروف ("كشله") وويسل رضايف وسامر محرملي ("قاباله") وجاودان عباس زاده ("سومقايت") ووالح قهرمانلي ("نفط جي") ورؤوف محرموف ("قاباله") وأميل قولو زاده ("نفط جي") وموسى قوربانلي ("قاراباغ") وأميل بايراموف ("FC Obolon-Brovar Kyiv") وسامر عبد اللهيف ("كشله") وتوحيد عبد الله زاده ("قاراباغ").

AZERTAG.AZ : بدء معسكر تدريبي لمنتخب أذربيجان في باكو

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