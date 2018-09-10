وزير الخارجية الأذربيجاني يتلقى نسخة من أوراق اعتماد السفير التشيكي

باكو، 10 سبتمبر (أذرتاج).

تلقى وزير الخارجية الأذربيجاني إلمار محمدياروف اليوم نسخة أوراق اعتماد السفير التشيكي الجديد ميلان ايكيرت.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان الوزير إلمار محمدياروف هنأ السفير الجديد بهذا التعيين.

وقدم السفير ميلان ايكيرت نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية.

وقال الدبلوماسي التشيكي انه سيبذل قصارى جهده لتطوير علاقات الصداقة القائمة بين أذربيجان والتشيك واصفا أذربيجان بانها شريك استراتيجي وموثوق به لجمهورية التشيك في المنطقة.

استعرض الطرفان اثناء اللقاء الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان والتشيك وآفاق تطويرها مشيرين الى وجود إمكانيات كبيرة للمزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية التجارية والسياحية بين البلدين. كذلك أعرب الطرفان عن يقينهما من اسهام سكة الحديد باكو – تبيليسي –قارس الجديدة في تطوير العلاقات التجارية الثنائية.

تمنى الوزير محمدياروف للسفير التشيكي الجديد نجاحات في عمله الدبلوماسي.