القوات المسلحة الأرمينية تخرق الهدنة 84 مرة

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

خرقت الوحدات المسلحة الأرمينية وقف إطلاق النار 84 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي شاوارشاوان وفوسكيفان بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي فرحلي وقوشجو أيريم بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في قرية جيناري بمحافظة بيرد الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي كوخا نبي وأغبولاق بمحافظة طوفوز الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرية زمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أطلقت وحدات قوات الاحتلال الأرمينية النيران بمواقعه الواقعة في القرب من قريتي قويارخ وياريمجا بمحافظة تارتار الأذربيجانية وقرى شوراباد وطاغي بكلي وشيخلار وباش قروند وجواهرلي وقاراقاشلي ومرزيلي المحتلة بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقوبو ديلاغاردا وقروند وقاراخانبكلي وقورقان وهوراديز لمحافظة فضولي الأذربيجانية وقريتي نوزقار ومهديلي بمحافظة جبرائيل الأذربيجانية وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظات جورانبوي وتارتار وأغدام وخوجاوند الأذربيجانية على المواقع المختلفة المقابلة للجيش الأذربيجاني.