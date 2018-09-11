إجراء المراقبة في خط الجبهة

باكو، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

يخطط في 12 سبتمبر / أيلول إجراء مراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوربي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه سيقوم بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنيان يوفيج وسايمون تيلر.

وسيقوم بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعده الميداني للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولاري.