إسطنبول، 11 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية أنطاليا في جنوب غربي تركيا. أفادت وكالة أذرتاج أن بلدة "دوشمه آلطي" بولاية أنطاليا تعرضت لهزة أرضية في تمام الساعة 02.02 بالتوقيت المحلي. وقع مركز الهزة على عمق 47 كم تحت سطح الأرض. لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 4.8 درجة يضرب أنطاليا

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