إطلاق موقع رسمي لبطولة العالم للجودو في باكو
AzerTAg.az
١١.٠٩.٢٠١٨ [١٩:١١]
باكو، 11 سبتمبر (أذرتاج).
أطلق موقع إلكتروني رسمي لبطولة العالم للجودو المقرر تنظيمها في باكو أذربيجان.
أفادت وكالة أذرتاج ان موقع www.worldjudo2018.com يعمل باللغتين الأذربيجانية والإنجليزية. يضم الموقع الصفحة الرئيسية والأخبار والروزنامة ونتائج المنافسات. كما يمكن شراء التذاكر للمنافسات عبر هذا الموقع الإلكتروني.
يقدم الموقع كلمات ترحاب لكل من رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فيزر ووزير الشباب والرياضة الأذربيجاني آزاد رحيموف ورئيس الاتحاد الأذربيجاني للجودو رونق عبداللايف.
يذكر ان بطولة العالم للجودو ستقام في الفترة ما بين 20-27 سبتمبر لهذا العام في ملعب الجمباز الوطني بباكو.
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