مناقشة آفاق الرحلات الجوية المباشرة بين باكو وشرم الشيخ

باكو، 11 سبتمبر (أذرتاج).

جرى اليوم لقاء بين رئيس جمعية السياحة الأذربيجانية ناهيد باغيروف وأعضاء الوفد المصري الذي يزور البلد حاليا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الجمعية ان الوفد المصري رأسه اللواء بحري حاتم القاضى رئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية ورئيس مجموعة شركات كادمار للسياحة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وكذلك ضم كلا من الدكتور احمد سامي العايدي مدير المركز المصري للثقافة وعلاقات التعليم لدى سفارة جمهورية مصر العربية في أذربيجان وحسام بشري القائم بالاعمال لدى السفارة المصرية.

تحدث ناهيد باغيروف في اللقاء عن نشاط الجمعية والاعمال المقامة في تبليغ القدرات السياحية للبلد وتطوير هذا المجال وممثليات الجمعية خارج البلد واسهامها في الحملة الدعائية للسياحة.

كما نوقشت في اللقاء سبل تطوير العلاقات السياحية بين أذربيجان ومصر وزيادة تبادل السياح وآفاق توطيد العلاقات بين شركات السياحة والهيئات المعنية لكلا البلدين.

كما تحدث الطرفان في اللقاء عن آفاق الرحلات الجوية المباشرة بين باكو وشرم الشيخ.