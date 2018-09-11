جورجيا تعلن عن حجم المنتجات النفطية المصدرة من أذربيجان في العام الحالي

تبيليسي، 11 سبتمبر، أذرتاج

قال اتحاد جورجيا لمصدري المنتجات النفطية إن البلد استورد خلال فترة يناير - أغسطس العام الجاري 2ر733 ألف طن من وقود البنزين والديزل مشيرا الى أن هذا أكثر قدر 1ر56 ألف طن قياسا الى الفترة ذاتها من عام 2017.

أفادت أذرتاج عن بيان الاتحاد ان 6ر362 ألف طن من الوقود المستوردة هي البنزين و6ر370 ألف طن هي الديزل.

وأشار الاتحاد في البيان الى ان جورجيا استوردت من أذربيجان خلال يناير - أغسطس عام 2018 8ر106 ألف طن من وقود البنزين والديزل وهذا يشكل 6ر14 في المائة من المنتجات النفطية الموردة الى جورجيا.

كما وردت جورجيا خلال الفترة المذكورة 4ر191 ألف طن من المنتجات النفطية من روسيا و187 الف طن من رومانيا و9ر122 الف طن من تركمانستان و3ر80 الف طن بلغاريا و6ر44 الف طن من اليونان.