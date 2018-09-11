باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج اعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى. أفادت أذرتاج عن بيان الادارة ان الجولة تستغرق يومي الخميس والجمعة 13-14 سبتمبر الحالي. 13 سبتمبر، الخميس - قراداغ لوكباتان باكو - كشله الرديف باكو ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي، باكو - طوران طاووس - الجيش الرياضي ملعب طاووس المركزي، طاووس - شوالان باكو - أقصو ملعب أذال أرينا، باكو 14 سبتمبر، الجمعة - صباح الرديف باكو - زاقاتالا ملعب قصبة بناء، باكو - كبز كنجة - نفطجي الرديف باكو ملعب كنجة المركزي - زيرة الرديف باكو - قراباغ الرديف أغدام ملعب أذال أرينا، باكو - سومغايت الرديف - صبائل الرديف باكو ملعب سومغايت المركزي باسم مهدي حسين زادة

AZERTAG.AZ : جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

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