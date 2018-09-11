جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
AzerTAg.az
١١.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٥١]
باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج
اعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى.
أفادت أذرتاج عن بيان الادارة ان الجولة تستغرق يومي الخميس والجمعة 13-14 سبتمبر الحالي.
13 سبتمبر، الخميس
- قراداغ لوكباتان باكو - كشله الرديف باكو
ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي، باكو
- طوران طاووس - الجيش الرياضي
ملعب طاووس المركزي، طاووس
- شوالان باكو - أقصو
ملعب أذال أرينا، باكو
14 سبتمبر، الجمعة
- صباح الرديف باكو - زاقاتالا
ملعب قصبة بناء، باكو
- كبز كنجة - نفطجي الرديف باكو
ملعب كنجة المركزي
- زيرة الرديف باكو - قراباغ الرديف أغدام
ملعب أذال أرينا، باكو
- سومغايت الرديف - صبائل الرديف باكو
ملعب سومغايت المركزي باسم مهدي حسين زادة
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