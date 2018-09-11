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    جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم

    ١١.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٥‎١]

    باكو، 11 سبتمبر، أذرتاج

    اعلنت ادارة الدوري الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى.

    أفادت أذرتاج عن بيان الادارة ان الجولة تستغرق يومي الخميس والجمعة 13-14 سبتمبر الحالي.

    13 سبتمبر، الخميس

    - قراداغ لوكباتان باكو - كشله الرديف باكو

    ملعب مجمع لوكباتان الاولمبي، باكو

    - طوران طاووس - الجيش الرياضي

    ملعب طاووس المركزي، طاووس

    - شوالان باكو - أقصو

    ملعب أذال أرينا، باكو

    14 سبتمبر، الجمعة

    - صباح الرديف باكو - زاقاتالا

    ملعب قصبة بناء، باكو

    - كبز كنجة - نفطجي الرديف باكو

    ملعب كنجة المركزي

    - زيرة الرديف باكو - قراباغ الرديف أغدام

    ملعب أذال أرينا، باكو

    - سومغايت الرديف - صبائل الرديف باكو

    ملعب سومغايت المركزي باسم مهدي حسين زادة

    AZERTAG.AZ :جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم
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    جدول مباريات الجولة الثالثة بدوري الدرجة الاولى لكرة القدم