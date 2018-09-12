باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية للعلوم الفنية والإنسانية رقم 2 الحاملة اسم حبيب بك محمود باكوف في حي سبائيل بباكو وذلك بعد إعادة ترميمها. أحيط رئيس الجمهورية علما بالأعمال المنجزة في مبنى المدرسة الثانوية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية للعلوم الفنية والإنسانية رقم 2 في باكو

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