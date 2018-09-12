باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 8 الحاملة اسم الجنرال كريم كريموف في حي نسيمي بباكو وذلك بعد إعادة ترميمها. أفادت وكالة أذرتاج أنه أحيط رئيس الدولة علما مفصلا بالأعمال المنجزة في مبنى المدرسة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 8 بعد إعادة ترميمها

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