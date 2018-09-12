باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 227 في بلدة كشله بحي نظامي لباكو وذلك بعد إعادة ترميمها. أحيط رئيس الدولة علما مفصلا بالأعمال المنجزة في مبنى المدرسة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 227

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