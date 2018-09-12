    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٢]

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غراهام.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٦]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة الصناعة والتجارة التشيكية
    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٣٣]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية للعلوم الفنية والإنسانية رقم 2 في باكو
    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٠:٢٤]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 8 بعد إعادة ترميمها
    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٠:١٢]
    الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 227
    الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا