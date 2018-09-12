باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا توماس غراهام.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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