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    الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة الصناعة والتجارة التشيكية

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٦]

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزيرة الصناعة والتجارة للجمهورية التشيكية السيدة مارتا نوفاكوفا والوفد المرافق لها.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي وزيرة الصناعة والتجارة التشيكية
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