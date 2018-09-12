باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سيقوم الوفد تحت قيادة وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بزيارة رسمية إلى أذربيجان في 13 سبتمبر. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه في اطار الزيارة سيقوم الوفد الإسرائيلي عقد اجتماعات في الوزارة والمؤسسات الحكومية الأخرى. ستناقش خلال اللقاءات مواضيع الأمن الإقليمي وآفاق تنمية التعاون في المجالات الحربية والعسكرية التقنية بين أذربيجان وإسرائيل وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : وزير الدفاع الإسرائيلي يقوم بزيارة رسمية إلى أذربيجان

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