إسطنبول، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) وقع زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر اليوم ولاية أنطاليا في جنوبي تركيا. أفادت وكالة أذرتاج أن الزلزال وقع الساعة 09:21 بالتوقيت المحلي منطقة كوملوجا في أنطاليا. وقع الزلزال على عمق حوالي 40 كيلومتر. لا توجد معلومات حول الدمار والخسائر البشرية. يذكر أن زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ضرب بلدة دوشمه آلطي بولاية أنطاليا في 11 سبتمبر.

AZERTAG.AZ : زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب أنطاليا

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