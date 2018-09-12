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    زلزال بقوة 5.2 في جزر الكوريل

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٤٤]

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر قريب من جزر الكوريل لإقليم ساخالين الروسية.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة "تاس" للأنباء أن الزلزال وقع في شمال شرقي جزيرة إيتوروب على بعد 186 كيلومتر من مدينة كوريلسك وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات. سكان الجزيرة هم 1.8 ألف شخص.

    ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.2 في جزر الكوريل
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