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    سياسة


    انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٢٥‎]

    باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    انتهت المراقبة في خط الجبهة الواقع بمحافظة أغدام الأذربيجانية بدون تسجيل أي خرق وذلك وفقا لصلاحية المبعوث الشخصي للرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع الأذربيجانية أنه قام بالمراقبة في الجانب الأذربيجاني المساعدان الميدانيان للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي أوقنيان يوفيج وسايمون تيلر.

    وقام بالمراقبة في الجانب المقابل من خط الجبهة المبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أنجي كاسبشيك ومساعده الميداني للمبعوث الشخصي للرئيس الحالي من منظمة الأمن والتعاون الأوربي ميخائيل أولاري.

    AZERTAG.AZ :انتهاء مراقبة منظمة الأمن والتعاون الأوربي على خط الجبهة
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