مناقشة مسائل أهمية ممر الغاز الجنوبي وامن الطاقة الأوروبي في المجلس الأطلسي

واشنطن، 12 سبتمبر (أذرتاج).

أقيم في 11 سبتمبر في المجلس الأطلسي بواشنطن ملتقى في موضوع "عند توحيد أوروبا: ممر الغاز الجنوبي ومستقبل إمدادات الغاز إلى أوروبا". كرس الملتقى لمسائل تنفيذ مشروع ممر الغاز الجنوبي وامن الطاقة الأوروبي ومشاريع الطاقة الأمريكية في هذه المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن الملتقى نظم بإشراف رئيس مركز الطاقة العالمي لدى المجلس الأطلسي والسفير الأمريكي السابق في أذربيجان ريتشارد مورنينغستار وبحضور نائب رئيس سوكار للاستثمارات والتسويق فيتالي بايلاربايوف ونائب رئيس شركة بي بي إيميل اولسين وأستاذة جامعة جورجتاون بواشنطن والباحثة العلمية في مركز الطاقة العالمي لدى المجلس الأطلسي والخبيرة في منطقة بحر الخزر بريندا شافير، كذلك مدير معهد البحوث KKR Global İnstitute نيل براون.

تحدث مورنينغستار في كلمته الافتتاحية عن دور أذربيجان في تحقيق مشاريع الطاقة في المنطقة، وعلاقات الولايات المتحدة الامريكية مع أذربيجان وتركيا، أهمية ممر الغاز الجنوبي في ضمان امن الطاقة الأوروبي. قال ان تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع أذربيجان وتركيا في مجال الطاقة أدى الى الاستقرار في المنطقة. وأكد السفير ان التعاون مع أذربيجان منذ ما يزيد عن 20 عاما ساهم بنجاح في مسائل إنشاء خطوط الأنابيب وبدء عملها.

تحدث نائب رئيس سوكار للاستثمارات والتسويق فيتالي بايلاربايوف عن الاستثمارات في قطاع الطاقة الأذربيجاني وحجم احتياطيات الغاز المؤكدة في البلد وحقل شاه دنيز وغيره من حقول الغاز بما فيها حقل ابشيرون.

في كلمته أشار إيميل اولسين إلى الأهمية البالغة لمشروع ممر الغاز الجنوبي مشيدا بالتعاون الوثيق بين شركة بي بي وأذربيجان في تحقيقه. وذكر أن 77 في المائة من الأعمال أنجزت في إنشاء خط أنابيب الغاز العابر للأدرياتيكي.

شددت الأستاذة بريندا شافير على ضرورة الدعم الأوروبي للإنجاز السريع لهذا المشروع. وقالت إن الغاز الأذربيجاني أول مصدر جديد للغاز يصدر إلى أوروبا وهذا يثبت الأهمية الخاصة لممر الغاز الجنوبي.

كذلك ناقش الخبراء النقاط المتعلقة بترسيم حدود بحر الخزر وإمكانية خط أنابيب الغاز العابر للخزر لأمن الطاقة الأوروبي.

تطرق نيل براون إلى العديد من المسائل المتعلقة بتنفيذ مشاريع الطاقة الإقليمية. قال إن الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة الأمريكية أيدا دائما لأهمية مشاريع الطاقة الأذربيجانية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وأضاف براون أن السمة الرئيسية لمشروع ممر الغاز الجنوبي هي تحفيزه لقوى السوق ومساهمته في التنافس في استيراد الطاقة وتنويع طرقه. قال براون ان الولايات المتحدة الأمريكية تلعب دورا مهما للغاية في تحقيق المشاريع الكفيلة لضمان امن الطاقة الأوروبي.