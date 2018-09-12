وفد الجمعية البرلمانية للناتو يزور ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 12 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قام اليوم الوفد تحت قيادة رئيس الجمعية البرلمانية للناتو باولو أليني بزيارة ضريح الزعيم القومي حيدر علييف في المقابر الفخرية ووضعوا باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيوف زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

وأعطيت للوفد أثناء مشاهدته منظر عاصمة أذربيجان باكو من أعلى نقطة فيها معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال التعمير التي تجري في عاصمتنا.