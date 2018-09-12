أذربيجان والتشيك تريدان صناعة عربات القطار معا

باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفايف في حديثه مع الصحفيين ان أذربيجان تجري محادثات مع التشيك للصناعة المشتركة لعربات القطارات، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

قال الوزير : "ان التشيك ذات خبرة كافية في هذا المجال. أجرينا محادثات معينة حول مشروع الصناعة المشتركة لعربات القطار. نتطلع الى مشاريع ممتعة في المستقبل".