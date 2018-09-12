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    أذربيجان والتشيك تريدان صناعة عربات القطار معا

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٢٠]

    باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

    قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفايف في حديثه مع الصحفيين ان أذربيجان تجري محادثات مع التشيك للصناعة المشتركة لعربات القطارات، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.

    قال الوزير : "ان التشيك ذات خبرة كافية في هذا المجال. أجرينا محادثات معينة حول مشروع الصناعة المشتركة لعربات القطار. نتطلع الى مشاريع ممتعة في المستقبل".

    AZERTAG.AZ : أذربيجان والتشيك تريدان صناعة عربات القطار معا
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