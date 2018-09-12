أذربيجان والتشيك تريدان صناعة عربات القطار معا
AzerTAg.az
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٢٠]
باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).
قال وزير الاقتصاد الاذربيجاني شاهين مصطفايف في حديثه مع الصحفيين ان أذربيجان تجري محادثات مع التشيك للصناعة المشتركة لعربات القطارات، حسبما أفادت وكالة أذرتاج.
قال الوزير : "ان التشيك ذات خبرة كافية في هذا المجال. أجرينا محادثات معينة حول مشروع الصناعة المشتركة لعربات القطار. نتطلع الى مشاريع ممتعة في المستقبل".
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٥٣]
١١.٠٩.٢٠١٨ [٢٣:٣٦]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٢٥]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٣٢]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٧:١٤]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٥٩]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٤:٢٥]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٠٤]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢٩]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٥٣]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٤٩]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٧:٤٢]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٣٦]
٠٦.٠٩.٢٠١٨ [٢٠:١٤]
٠٣.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٢١]
١١.٠٨.٢٠١٨ [١١:٣٣]
١١.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٤٩]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٥١]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٨:٣٣]
٢٠.٠٧.٢٠١٨ [١٦:٣٥]
١١.٠٩.٢٠١٨ [٢١:١٩]
١١.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٤٣]
٢٥.٠٦.٢٠١٨ [١٩:١٤]
٠٧.٠٦.٢٠١٨ [١٢:٥٦]
١٠.٠٧.٢٠١٨ [١٩:٢٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [٢٠:٠٨]
٠٤.٠٧.٢٠١٨ [١٤:٢٧]
٠٢.٠٧.٢٠١٨ [١٧:٢٩]
١١.٠٩.٢٠١٨ [١١:٣٤]
٠٨.٠٩.٢٠١٨ [١٣:٥٣]
٠٧.٠٩.٢٠١٨ [١٩:٤٦]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٤٨]
١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٦:٤٤]
١١.٠٩.٢٠١٨ [١٥:٥٢]
١٠.٠٩.٢٠١٨ [١٢:٥٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك