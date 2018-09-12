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    بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال الطاقة البديلة

    ١٢.٠٩.٢٠١٨ [١٨:٥‎٣]

    باكو، 12 سبتمبر (أذرتاج).

    التقى السفير الأذربيجاني في دولة قطر رشاد اسماعيلوف اليوم مع المدير التنفيذي لتطوير الأعمال في شركة نبراس للطاقة فيصل عبيد الصديقي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن السفارة أن السفير تطرق في حديثه إلى أهمية تطوير قطاع الطاقة البديلة من حيث الجدوى الاقتصادية وحماية البيئة. وأكد أن قطاع الطاقة البديلة من أولويات خطط الطريق الاستراتيجي المتعلقة بالقطاعات الرئيسية للاقتصاد والاقتصاد الوطني، المعتمدة من قبل الحكومة الأذربيجانية.

    قال فيصل عبيد الصديقي إن شركة نبراس للطاقة تبدي أهمية كبيرة للتعاون مع أذربيجان في مجال الطاقة البديلة مشيرا إلى وجود إمكانيات واسعة لتطوير التعاون بين البلدين في هذا المجال.

    يذكر أن شركة نبراس من أكبر الشركات القطرية المستثمرة في مجال الطاقة البديلة.

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    بحث آفاق التعاون بين أذربيجان وقطر في مجال الطاقة البديلة