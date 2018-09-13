باكو، 13 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 192 في بلدة زابرات لحي صابونجو بباكو وذلك بعد إعادة ترميمها. أفادت وكالة أذرتاج أنه أحيط رئيس الدولة علما مفصلا بالأعمال المنجزة في مبنى المدرسة.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى المدرسة رقم 192 بعد إعادة ترميمها

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