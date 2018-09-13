باكو، 13 سبتمبر، أذرتاج خسر أقصو أمام مضيفه شوالان باكو بهدفين دون رد في الجولة الثالثة بدوري الدرجة الأولى الاذربيجاني للمحترفين لكرة القدم. أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 17 المقامة على ملعب أذال أرينا بالعاصمة باكو أدارها الحكم محمدوف أمام 150 مشجع. وسجل هدفي شوالان صاحب الارض موسايف د57 ود60 من ركلة الجزاء. وعاقب الحكم لاعبا من شوالان ولاعبين من أقصو بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي. وأضاف الحكم دقيقتين بدلتي الدائع الى الشوط الاول و3 دقائق الى الشوط الثاني.

AZERTAG.AZ : شوالان يودع أقصو بهدفين دون رد

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده