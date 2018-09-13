وزير الدفاع يستقبل نظيره الاسرائيلي

باكو، 13 سبتمبر، أذرتاج

استقبل وزير الدفاع الأذربيجاني الفريق اول ذاكر حسنوف في 13 سبتمبر اليوم بنظيره الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان مع الوفد المرافق له.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الدفاع أن الوفد الاسرائيلي أحيا قبل الاجتماع ذكرى الزعيم القومي العام حيدر علييف بالمقابر الفخرية ووضع اكليلا امام قبره. كما صفت باقات من الزهور على مدفن عالمة امراض العيون المرموقة الاكاديمية ظريفة علييفا اجلالا بذكراها.

كما وضع الضيوف باقات من الزهور على مقابر اولاد الوطن الغالي الباسلين الذين ضحوا بأرواحهم في النضال من اجل استقلال أذربيجان وسلامة أرضها واكليلا أمام نصب "المشعل الأبدي" بمقابر الشهداء.

ثم جرى بوزارة الدفاع حفل الاسقبال الرسمي.

واستعرض وزير الدفاع الاسرائيلي حرس الشرف وعزف النشيدين الوطنيين لكلا البلدين ووقع على كتاب ضيوف الشرف.

وتحدث الوزير حسنوف عن المستوى العالي للشراكة بين البلدين منوها الى ان هذا لا يلعب دورا هاما في تطور الدولتين فقط ولكنه في ضمان الامن في المنطقة كافة.

ولفت وزير الدفاع الاذربيجاني الى أثارة ارمينيا خطرا رئيسيا على الاستقرار الاقليمي وتأييد البلد المعتدي وبمستوى الدولة بالانفصالية دائما والى اهتمامها بتصاعد حدة التوتر عند خط التماس بين الجيشين.

وأشاد ليبرمان بالجذور التاريخية والعلاقات الموجودة بين الشعبين مبلغا ان علاقات البلدين تبعث بالامتنان والارتياح واشار الى ضرورة تنظيم اجتماعات مثل هذا.

وبحث الجانبان في الاجتماع آفاق تطوير التعاون في المجالين العسكري والعسكري الفني بين البلدين وسائر المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيه تنظيم لقاءات عمل بمستوى المتخصصين.