باكو، 14 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) انخفض سعر النفط الأذربيجاني في الأسواق العالمية. أفادت وكالة (أذرتاج) أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" استقر عند 79.69 دولارا بانخفاض مسجل عند 1.81 دولارا.

AZERTAG.AZ : تجاوز سعر النفط الأذربيجاني 79.69 دولار أمريكي

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